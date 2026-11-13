Росіяни знову атакували енергетику України, фото:

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 листопада, знову били по енергетиці України.

Головною ціллю були високовольтні підстанції. Пошкодження та руйнування є в дев’ятьох областях. Енергетики працюють над відновленням постачання електрики. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Крім того:

у Києві дрон влучив у будівлю Інституту травматології та ортопедії, де були пацієнти і медики;

на Харківщині ворог двічі атакував логістичний термінал;

у Рівному пошкоджено гуртожиток;

у багатьох регіонах — пошкоджені житлові будинки.