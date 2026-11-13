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Росіяни знову атакували енергетику України, фото:

Головною ціллю нічних ударів росіян були високовольтні підстанції — Корецький

13 лис 2026, 13:14
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 листопада, знову били по енергетиці України.

Головною ціллю були високовольтні підстанції. Пошкодження та руйнування є в дев’ятьох областях. Енергетики працюють над відновленням постачання електрики. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Крім того:

  • у Києві дрон влучив у будівлю Інституту травматології та ортопедії, де були пацієнти і медики;
  • на Харківщині ворог двічі атакував логістичний термінал;
  • у Рівному пошкоджено гуртожиток;
  • у багатьох регіонах — пошкоджені житлові будинки.

В Одесі загинули двоє людей, у Запоріжжі — 17-річний хлопець. Щирі співчуття рідним і близьким. Щонайменше 22 людини поранені, — додав Корецький.

Джерело: Ракурс


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