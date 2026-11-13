Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне снова атаковали энергетику Украины

Главной целью ночных ударов россиян были высоковольтные подстанции — Корецкий

13 ноя 2026, 13:14
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 листопада, знову били по енергетиці України.

Головною ціллю були високовольтні підстанції. Пошкодження та руйнування є в дев’ятьох областях. Енергетики працюють над відновленням постачання електрики. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Крім того:

  • у Києві дрон влучив у будівлю Інституту травматології та ортопедії, де були пацієнти і медики;
  • на Харківщині ворог двічі атакував логістичний термінал;
  • у Рівному пошкоджено гуртожиток;
  • у багатьох регіонах — пошкоджені житлові будинки.

В Одесі загинули двоє людей, у Запоріжжі — 17-річний хлопець. Щирі співчуття рідним і близьким. Щонайменше 22 людини поранені, — додав Корецький.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров