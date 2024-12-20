Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Военный самолет Ан-72 взорвался на аэродроме. Фото:

Военный самолет Ан-72 взорвался на аэродроме под Москвой — ГУР (ВИДЕО)

20 дек 2024, 13:19
999

Російський військовий літак вибухнув на аеродромі у Підмосков’ї.


.

На аеродромі «Остаф'єво» у Московській області вибухнув військово-транспортний літак Ан-72. Здетонувала основна силова установка літака, що належав Військово-морському флоту російської федерації. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

Орієнтовна вартість виведеної з ладу російської повітряної машини складає близько 4,5 млн дол.

У ГУР нагадали, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Нагадаємо, 19 грудня рух опору влаштував підпал в російському Новосибірську. На території однієї з військових частин були спалені паливозаправники армії країни-агресора.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров