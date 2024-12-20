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Ракурс
Військовий літак Ан-72 вибухнув на аеродромі. Фото:

Військовий літак Ан-72 вибухнув на аеродромі під Москвою — ГУР (ВІДЕО)

20 гру 2024, 13:19
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Російський військовий літак вибухнув на аеродромі у Підмосков’ї.


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На аеродромі «Остаф'єво» у Московській області вибухнув військово-транспортний літак Ан-72. Здетонувала основна силова установка літака, що належав Військово-морському флоту російської федерації. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

Орієнтовна вартість виведеної з ладу російської повітряної машини складає близько 4,5 млн дол.

У ГУР нагадали, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Нагадаємо, 19 грудня рух опору влаштував підпал в російському Новосибірську. На території однієї з військових частин були спалені паливозаправники армії країни-агресора.

Джерело: Ракурс


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