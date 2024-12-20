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Ракурс
Руйнування у Києві. Фото: Сергій Коровайний

Російський обстріл пошкодив Костел Святого Миколая у центрі Києва (ФОТО)

20 гру 2024, 12:49
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Костел Святого Миколая у Києві 20 грудня було пошкоджено внаслідок російського ракетного обстрілу.


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Вибухова хвиля частково вибила фасадне вітражне скло. Також пошкоджені вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що розташована поруч із костелом. Про це Український міжнародний інститут реставрації повідомив у Facebook.

Вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на костелі св. Миколая, памʼятці архітектури національного значення (охоронний номер 260108/1), — йдеться у повідомленні.

Пошкоджений собор. Фото: Український міжнародний інститут реставрації

Пошкоджений собор. Фото: Український міжнародний інститут реставрації

Пошкоджений собор. Фото: Український міжнародний інститут реставрації

Тим часом в Києві кількість постраждалих зросла до 12 осіб, загинув 53-річний чоловік. Серед поранених чоловіки та жінки віком від 19 до 58 років. У більшості постраждалих лікарі діагностували множинні осколкові поранення та забої на тілі.

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Мер Києва Віталій Кличко поінформував у Telegram, що місто створило штаб, куди за допомогою можуть звернутися мешканці постраждалих будинків.

Руйнування у Києві. Фото: Сергій Коровайний

Руйнування у Києві. Фото: Сергій Коровайний

Руйнування у Києві. Фото: Сергій Коровайний

Руйнування у Києві. Фото: Сергій Коровайний

Руйнування у Києві. Фото: Сергій Коровайний

Руйнування у Києві. Фото: Сергій Коровайний

Руйнування у Києві. Фото: Сергій Коровайний

Нагадаємо, вранці 20 грудня росія вдарила по Києву п’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23, які ворог запускав із Воронезької та Брянської областей. ППО зуміла знищити всі ракети, але уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань у Голосіївському, Дніпровському, Солом’янському та Шевченківському.

Джерело: Ракурс


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