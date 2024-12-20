Руйнування у Києві. Фото: Сергій Коровайний

https://racurs.ua/ua/n202344-rosiyskyy-obstril-poshkodyv-kostel-svyatogo-mykolaya-u-centri-kyieva-foto.html

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Костел Святого Миколая у Києві 20 грудня було пошкоджено внаслідок російського ракетного обстрілу.

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Вибухова хвиля частково вибила фасадне вітражне скло. Також пошкоджені вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що розташована поруч із костелом. Про це Український міжнародний інститут реставрації повідомив у Facebook.

Вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на костелі св. Миколая, памʼятці архітектури національного значення (охоронний номер 260108/1), — йдеться у повідомленні.

Тим часом в Києві кількість постраждалих зросла до 12 осіб, загинув 53-річний чоловік. Серед поранених чоловіки та жінки віком від 19 до 58 років. У більшості постраждалих лікарі діагностували множинні осколкові поранення та забої на тілі.

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Мер Києва Віталій Кличко поінформував у Telegram, що місто створило штаб, куди за допомогою можуть звернутися мешканці постраждалих будинків.

Нагадаємо, вранці 20 грудня росія вдарила по Києву п’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23, які ворог запускав із Воронезької та Брянської областей. ППО зуміла знищити всі ракети, але уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань у Голосіївському, Дніпровському, Солом’янському та Шевченківському.