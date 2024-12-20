У застосунку «Дія» тимчасово недоступні понад 20 сервісів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202343-ponad-20-servisiv-tymchasovo-nedostupni-v-diyi-scho-stalosya.html

Ракурс

Два десятки сервісів стали тимчасово недоступні в «Дії».

.

У п’ятницю, 20 грудня, у застосунку «Дія» тимчасово не працюють 20 сервісів. Це пов’язано з оновленням державних реєстрів. Фахівці намагаються повернути сервіс до роботи. Про це повідомили на порталі цифрових послуг.

Технічні роботи проводять Національні інформаційні системи. «Дія» не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів… Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше, — зазначили там.

Наразі в «Дії» не працюють:

реєстрація, внесення змін, закриття ФОП;

витяг з ЄДР;

реєстрація ТОВ;

перехід ТОВ на модельний статут;

будівельні послуги;

бронювання працівників;

перереєстрація авто;

шлюб онлайн;

актові записи;

будівельні послуги;

реєстрація права власності на майно;

інформаційна довідка з ДРРП;

кредити ВПО;

допомога особі з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю;

допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

допомога при усиновленні дитини;

допомога на дитину одинокій матері або батьку;

будівельні послуги;

єОселя;

повідомлення про пошкоджене/знищене майно;

єВідновлення;

єВідновлення для бізнесу;

повідомлення про ремонтні роботи;

бронювання за сертифікатом;

міжнародний реєстр збитків;

заява про шлюб;

витяги й повторна видача свідоцтв із ДРАЦС.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що російські хакери тимчасово призупинили роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Наразі фахівці працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів.