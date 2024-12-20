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У застосунку «Дія» тимчасово недоступні понад 20 сервісів. Фото:
Понад 20 сервісів тимчасово недоступні в «Дії» — що сталосяhttps://racurs.ua/ua/n202343-ponad-20-servisiv-tymchasovo-nedostupni-v-diyi-scho-stalosya.htmlРакурс
Два десятки сервісів стали тимчасово недоступні в «Дії».
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У п’ятницю, 20 грудня, у застосунку «Дія» тимчасово не працюють 20 сервісів. Це пов’язано з оновленням державних реєстрів. Фахівці намагаються повернути сервіс до роботи. Про це повідомили на порталі цифрових послуг.
Технічні роботи проводять Національні інформаційні системи. «Дія» не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів… Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше, — зазначили там.
Наразі в «Дії» не працюють:
- реєстрація, внесення змін, закриття ФОП;
- витяг з ЄДР;
- реєстрація ТОВ;
- перехід ТОВ на модельний статут;
- будівельні послуги;
- бронювання працівників;
- перереєстрація авто;
- шлюб онлайн;
- актові записи;
- будівельні послуги;
- реєстрація права власності на майно;
- інформаційна довідка з ДРРП;
- кредити ВПО;
- допомога особі з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю;
- допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
- допомога при усиновленні дитини;
- допомога на дитину одинокій матері або батьку;
- будівельні послуги;
- єОселя;
- повідомлення про пошкоджене/знищене майно;
- єВідновлення;
- єВідновлення для бізнесу;
- повідомлення про ремонтні роботи;
- бронювання за сертифікатом;
- міжнародний реєстр збитків;
- заява про шлюб;
- витяги й повторна видача свідоцтв із ДРАЦС.
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що російські хакери тимчасово призупинили роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Наразі фахівці працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів.