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У застосунку «Дія» тимчасово недоступні понад 20 сервісів. Фото:

Понад 20 сервісів тимчасово недоступні в «Дії» — що сталося

20 гру 2024, 12:19
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Два десятки сервісів стали тимчасово недоступні в «Дії».


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У п’ятницю, 20 грудня, у застосунку «Дія» тимчасово не працюють 20 сервісів. Це пов’язано з оновленням державних реєстрів. Фахівці намагаються повернути сервіс до роботи. Про це повідомили на порталі цифрових послуг.

Технічні роботи проводять Національні інформаційні системи. «Дія» не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів… Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше, — зазначили там.

Наразі в «Дії» не працюють:

  • реєстрація, внесення змін, закриття ФОП;
  • витяг з ЄДР;
  • реєстрація ТОВ;
  • перехід ТОВ на модельний статут;
  • будівельні послуги;
  • бронювання працівників;
  • перереєстрація авто;
  • шлюб онлайн;
  • актові записи;
  • будівельні послуги;
  • реєстрація права власності на майно;
  • інформаційна довідка з ДРРП;
  • кредити ВПО;
  • допомога особі з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю;
  • допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
  • допомога при усиновленні дитини;
  • допомога на дитину одинокій матері або батьку;
  • будівельні послуги;
  • єОселя;
  • повідомлення про пошкоджене/знищене майно;
  • єВідновлення;
  • єВідновлення для бізнесу;
  • повідомлення про ремонтні роботи;
  • бронювання за сертифікатом;
  • міжнародний реєстр збитків;
  • заява про шлюб;
  • витяги й повторна видача свідоцтв із ДРАЦС.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що російські хакери тимчасово призупинили роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Наразі фахівці працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів.

Джерело: Ракурс


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