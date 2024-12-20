Частина військових ЗСУ не змогла вийти з Успенівки. Карта: DeepState

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Ракурс

Російські війська окупували Трудове та Успенівку Покровського району Донеччини.

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Ворог зайняв останній клаптик сумнозвісного «Успенівського мішка», з якого встигли вийти не всі українські військові. Про це проект DeepState повідомив у Telegram.

На жаль, вийти з нього змогли не всі і нехай це буде на совісті до кінця днів відповідальних осіб за цю помилку, — зазначили аналітики.

Інформується, що зараз росіяни перегруповуються на окупованій ділянці, а також активізувалися на флангах вже нового потенційного «мішка». Ворог постійно атакує зі Старих Тернів в напрямку відтинку Шевченко-Андріївка. Також противник тисне з нещодавно окупованої Сонцівки.

Також росіяни атакують в районі Зеленівки, де застосовують техніку та піхоту, закидаючи її ближче до лінії зіткнення. Окупанти намагаються закріпитися в посадках, з метою подальшого просування.

В ОСУВ «Хортиця» заявили, що це нібито неправда, і що військам вдалося уникнути оточення, а заява аналітиків «цілком відповідає наративам противника».

Поширення неперевіреної та недостовірної інформації шкодить виконанню завдань Силами оборони України, активно розповсюджується інформаційними ресурсами країни-агресора та цілком відповідає наративам противника, — поінформувало командування.

Нагадаємо, 18 грудня в DeepState повідомили, що росіяни окупували Сонцівку, а також просунувся біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.