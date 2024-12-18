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Ракурс
Росіяни окупували Сонцівку та просунулися біля дев'яти населених пунктів

Росіяни окупували Сонцівку та просунулися біля дев’яти населених пунктів

18 гру 2024, 10:55
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Росіяни окупували Сонцівку та просунулися біля 9 населених пунктів.


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Про це повідомили у DeepState та оновили карту.

Ворог окупував Сонцівку, а також просунувся біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні, — йдеться в повідомленні.

На Времівському напрямку противник здійснив 27 штурмів наших позицій в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки. Про це йшлося у повідомленні Генштабу уранці 18 грудня.

Сили оборони ведуть бойові дії на ділянці фронту у понад 1170 кілометрів. Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, повідомив раніше головнокомандувач Олександр Сирський

За його словами, окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Джерело: Ракурс


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