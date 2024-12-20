рф здійснила масштабну кібератаку на держреєстри України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202338-rosiyski-hakery-provely-masshtabnu-kiberataku-na-derjreiestry-ukrayiny.html

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росія здійснила наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України за останній час.

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Ворожі хакери тимчасово призупинили роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Фахівці працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави, — зазначила вона.

За інформацією Стефанішиної, першочергово планується відновлення державного реєстру актів цивільного стану громадян, єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень. На це може знадобитися до двох тижнів.

Нагадаємо, на початку грудня хакери угруповання UAC-0185 спробували атакувати українські оборонні підприємства, а також Сили безпеки та оборони шляхом розсилання фішингових листів.