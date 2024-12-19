Партизани спалили паливозаправники у Новосибірську. Фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n202325-partyzany-spalyly-palyvozapravnyky-u-rosiyskomu-novosybirsku-gur.html

Ракурс

Диверсію на військових об'єктах у російській федерації влаштували партизани.

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Рух опору влаштував підпал в російському Новосибірську. На території однієї з військових частин були спалені паливозаправники армії рф. Про це 19 грудня Головне управління розвідки повідомило у Telegram.

На території військової частини у місті новосібірск держави-агресора росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників, — йдеться у повідомленні.

Воєнна розвідка поінформувала, що спротив злочинній війні проти України всередині росії триває.

Як відомо, у ході повномасштабної війни росії проти України на території країни-агресора регулярно відбуваються диверсії на військових об'єктах та інфраструктурі. Водночас України регулярно атакує нафтопереробні заводи росіян з метою послаблення та зменшення військової інфраструктури рф.

Нагадаємо, 14 грудня в російському Ульяновську вибух зруйнував залізничне полотно. У ГУР заявили, що внаслідок цього військова логістика окупаційної армії рф зазнала чергового ускладнення.