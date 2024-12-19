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Ракурс
Партизаны сожгли топливозаправщики в Новосибирске. Фото: ГУР

Партизаны сожгли топливозаправщики в российском Новосибирске — ГУР

19 дек 2024, 18:18
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Диверсію на військових об'єктах у російській федерації влаштували партизани.


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Рух опору влаштував підпал в російському Новосибірську. На території однієї з військових частин були спалені паливозаправники армії рф. Про це 19 грудня Головне управління розвідки повідомило у Telegram.

На території військової частини у місті новосібірск держави-агресора росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників, — йдеться у повідомленні.

Воєнна розвідка поінформувала, що спротив злочинній війні проти України всередині росії триває.

Як відомо, у ході повномасштабної війни росії проти України на території країни-агресора регулярно відбуваються диверсії на військових об'єктах та інфраструктурі. Водночас України регулярно атакує нафтопереробні заводи росіян з метою послаблення та зменшення військової інфраструктури рф.

Нагадаємо, 14 грудня в російському Ульяновську вибух зруйнував залізничне полотно. У ГУР заявили, що внаслідок цього військова логістика окупаційної армії рф зазнала чергового ускладнення.

Источник: Ракурс


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