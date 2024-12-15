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У росії вибух зруйнував залізничне полотно, фото: ГУР
У російському Ульяновську підірвано залізничне полотно — ГУР (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202197-u-rosiyskomu-ulyanovsku-pidirvano-zaliznychne-polotno-gur-video.htmlРакурс
У росії вчора, 14 грудня, в Ульновську вибух зруйнував залізничне полотно, внаслідок чого військова логістика окупаційної армії рф зазнала чергового ускладнення.
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Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
Вибух відбувся у залізничному районі ульяновска, на лінії неподалік річки свіяґа, за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та ульяновского моторного заводу, — зазначають у ГУР і наголошують, що процес послаблення об'єктів логістики, які росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває.
Нагадаємо, до цього 13 грудня у російському Краснодарі пожежа вивела з ладу три локомотиви.
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