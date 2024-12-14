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Ракурс
У росії згорів винищувас Су-30, скрнішот відео

Винищувач Су-30 та три локомотиви згоріли у Краснодарському краї рф (ВІДЕО)

14 гру 2024, 14:21
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У росії вогонь нещодавно знищив винищувач та три залізничні локомотиви.


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Про це сьогодні, 14 грудня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, опублікувавши відповідне відео.

Йдеться про такі випадки:

  • 14 грудня 2024 року у місті Кримську Краснодарського краю рф прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30;
  • 13 грудня руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

Вказані військові об'єкти агресор використовував у злочинній війні проти України, — наголошують у ГУР. — За кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Джерело: Ракурс


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