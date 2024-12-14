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Наслідки удару по російській нафтобазі, скріншот відео
Сили оборони вразили нафтобазу в Орловській області рф — Генштаб (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202152-syly-oborony-vrazyly-naftobazu-v-orlovskiy-oblasti-rf-genshtab-video.htmlРакурс
Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на сьогодні, 14 грудня, завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) «Стальной конь» в Орловській області рф.
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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що вражений об'єкт — один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.
Лінійна виробничо-диспетчерська станція «Стальной конь» є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф, — розповіли у Генштабі. — Результати бойової роботи уточнюються.
У соцмережах вже з’явилися відео, котрі показують наслідки удару по російській нафтобазі.