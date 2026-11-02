Армія РФ побила власний антирекорд за добовими втратами. Фото:

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Армія Російської Федерації побила власний антирекорд за добовими втратами.

Протягом 1 листопада Сили оборони України знешкодили 2 тис. 500 окупантів. Це найбільші добові втрати противника за весь час повномасштабної війни. Вчора РФ втрачала одного військового кожні 35 секунд. Понад 100 окупантів щогодини. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Зазначається, що попередній рекорд було встановлено 21 жовтня — тоді ворог втратив 2 тис. 250 осіб. А до цього майже два роки тримався показник 19 грудня 2024 року — 2 тис. 200 окупантів.

А жовтень цього року став місяцем найбільших втрат для країни-агресора за всю історію цієї війни. Минулого місяця росіяни не дорахувалися 54 тис. 400 своїх військових.

54 тис. 400 — майже все населення російської Воркути, де живе близько 55 тис. осіб. Вдумайтесь. Один місяць — одне місто, — додали в Генштабі.

Нагадаємо, російські загарбники продовжую атакувальні дії у смузі оборони прикордонної бригади «Гарт» на Південно-Слобожанському напрямку. У ДПСУ показали, як ворожі БпЛА знищують малі піхотні групи ворога.