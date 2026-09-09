РФ у війні з Україною вже втратила понад півтора мільйона солдатів та офіцерів. Фото:

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Військові втрати Росії у війні з Україною вже перевищили понад півтора мільйона солдатів та офіцерів.

За минулу добу, 8 вересня, були ліквідовані ще 1 тис. 480 російських загарбників. Це підвищило загальну кількість втрат країни-агресора із 2022 року до 1 млн 500 тис. 870 солдатів — вбитими та пораненими. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Зазначається, що це найбільші втрати в одній війні, яких зазнала російська армія із часів Другої світової. Також це число перевищує сукупні втрати армій СРСР та РФ у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини XX ст. та початку XXI ст. разом узятих.

Це у 100 разів більше за втрати СРСР в Афганістані за 10 років Це ⁠у 125 разів більше за офіційно визнані втрати агресора в Першій та Другій чеченських війнах, — заявили в Генштабі.

У командуванні відзначили, що «за кожною облікованою одиницею російських втрат стоїть конкретний окупант, який прийшов зі зброєю на українську землю», а також «титанічна, щоденна спільна робота Сил оборони України та всього українського народу».

Нагадаємо, 3 та 4 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника, серед яких місця запуску безпілотників, командні пункти та засоби розвідки.