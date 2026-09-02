Сили оборони України знищили винищувач МіГ-29 вертоліт Ка-27 на території РФ. Фото:

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Українські Сили оборони уразили ворожий літак та вертоліт.

У районі аеродрому «Єйськ» Краснодарського краю РФ 30 серпня був спалений вертоліт Ка-27. А в районі аеродрому «Міллерово» в Ростовській області 27 серпня був знищений винищувач МіГ-29. Це підтверджує аналіз додаткових даних. Про це 2 вересня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Також була уражена низка цілей противника 1 вересня та в ніч на 2 вересня. Був приліт по складу боєприпасів у Володимирівці Донецької області, а в Очеретиному Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів ворога.

Крім того, уражено район зосередження озброєння та військової техніки армії РФ у Речиці Брянської області.

Нагадаємо, днями в Генштабі ЗСУ заявляли, що українські військові в окупованому Донецьку та Гвардійському, що на ТОТ Автономної республіки Крим, уразили місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.