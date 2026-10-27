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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрони знищили малі піхотні групи ворога на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

27 жов 2026, 20:49
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Російські загарбники продовжую атакувальні дії у смузі оборони прикордонної бригади «Гарт» на Південно-Слобожанському напрямку.

Малі піхотні групи здійснюють спроби прориву держкордону, інфільтрації на українську територію та захоплення наших позицій, але їх вчасно виявляють дрони. Відповідне відео сьогодні, 27 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт» вчасно виявляють ворога та завдають ураження по його живій силі, в тому числі ще на підступах до кордону, — зазначають у ДПСУ. — Прикордонники у складі Сил оборони України й надалі ефективно знищують сили та засоби противника, стримуючи його спроби прориву на півночі Харківської області.

Джерело: Ракурс


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