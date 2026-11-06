ЗСУ уразили два склади боєприпасів армії РФ на окупованому Запоріжжі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217274-zsu-urazyly-dva-sklady-boieprypasiv-armiyi-rf-na-okupovanomu-zaporijji.html

Ракурс

Збройні сили України вдарили по російських складах на Запоріжжі.

Напередодні, 5 листопада, та сьогодні, 6 листопада, підрозділи Сил оборони України уразили два склади боєприпасів армії РФ на Запоріжжі. Ці цілі знаходилися в районах окупованих Мелітополя та Хліборобного. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Крім того, було завдано ударів по пункту управління БпЛА армії РФ у районі Часового Яру Донецької області. А в районі Луганського був уражений склад з паливно-мастильними матеріалами противника.

У Генштабі додали, що знищення складів боєприпасів зменшує вогневі можливості ворога й ускладнює забезпечення підрозділів загарбників.

Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України, — наголосили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, па Південно-Слобожанському напрямку українські прикордонники безпілотниками уразили гармату, пікап і склад пально-мастильних матеріалів, а також завдали втрат особовому складу ворога.