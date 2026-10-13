ЗСУ уразили ремонтну базу «Іскандер-М» у Курській області РФ. Фото:

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Сили оборони України завдали ураження низці військових об'єктів російської армії 12 жовтня та в ніч на 13 жовтня.

У районі Кондринки Курської області Росії була уражена ремонтна базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». А РЛС армії РФ було уражено у районі населеного пункту Шкрябіне Брянської області. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

На тимчасово окупованій території Луганської області українські військові поцілили по логістичні об'єкти російських військ. У районі Довжанська були влучання по складу паливно-мастильних матеріалів, а в районі Рубіжного — по складу боєприпасів.

Також українські воїни били по місцях зосередження живої сили противника. Скупчення загарбників були уражені у районах Селидового, Роздольного, Суженки та Мирнограда Донецької області, Набережного Запорізької області, а також Куземівки на Луганщині.

Нагадаємо, бійці «Спецпідрозділу Тимура» Головного управління розвідки Міноборони України провели успішну спеціальну контрдиверсійну операцію, в результаті якої знешкодили дві групи військовослужбовців 10-ї окремої гвардійської бригади спецпризначення головного управління генштабу російської армії.