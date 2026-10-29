Сили оборони уразили склад зберігання дронів «Герань» та дронопорт у Брянській області РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217112-zsu-urazyly-sklad-zberigannya-droniv-geran-ta-dronoport-u-rosiyi-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України уразили інфраструктуру російських безпілотників.

Українські військові 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня уразили в районі Навлі, що в Брянській області РФ, три об'єкти інфраструктури ударних БпЛА ворога. Зафіксовані влучання по складу зберігання дронів «Герань», дронопорту і складу паливно-мастильних матеріалів. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Також на Брянщині в районах Стародуба та Медведового були уражені дві радіолокаційні станції. А в районах Савлукового та Вітовки були удари по пунктах управління БпЛА.

На Донеччині під удар українських військ потрапив командно-спостережний пункт окупантів у районі Новогродівки.

Сили оборони України здійснюють ураження об'єктів противника в межах права на самооборону, гарантованого ст. 51 Статуту ООН. Такі дії триватимуть до повного припинення збройної агресії Росії проти України, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, на військовому аеродромі «Міллерово» в Ростовській області РФ ворог готує пускові майданчики для реактивних ударних БпЛА — імовірно, «Герань-4», «Герань-5» та їхніх модифікацій. Після того, як будівництво буде завершене, з цього майданчика можна буде запускати до 100 БпЛА на добу.