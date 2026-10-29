Російський дрон атакував багатоповерхівку в Кременчуці. Фото:

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Ракурс

Російська окупаційна армія атакувала Кременчук у Полтавській області.

У четвер, 29 жовтня, ворог влучив ударним безпілотником у багатоквартирний житловий будинок. Попередньо відомо, що двоє людей загинуло. Ще одна особа зазнала поранень. Про це голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив у Telegram.

Також загорілися припарковані автомобілі. На місці атаки працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вдарили по цивільному потягу в Дніпрі. Внаслідок обстрілу загинули 13 людей, а ще щонайменше п’ятеро осіб зазнали поранень.