В россии сгорел истребитель Су-30, скриншот видео

https://racurs.ua/n202159-istrebitel-su-30-i-tri-lokomotiva-sgoreli-v-krasnodarskom-krae-rf-video.html

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У росії вогонь нещодавно знищив винищувач та три залізничні локомотиви.

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Про це сьогодні, 14 грудня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, опублікувавши відповідне відео.

Йдеться про такі випадки:

14 грудня 2024 року у місті Кримську Краснодарського краю рф прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30;

13 грудня руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.