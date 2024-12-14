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В россии сгорел истребитель Су-30, скриншот видео
Истребитель Су-30 и три локомотива сгорели в Краснодарском крае рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202159-istrebitel-su-30-i-tri-lokomotiva-sgoreli-v-krasnodarskom-krae-rf-video.htmlРакурс
У росії вогонь нещодавно знищив винищувач та три залізничні локомотиви.
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Про це сьогодні, 14 грудня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, опублікувавши відповідне відео.
Йдеться про такі випадки:
- 14 грудня 2024 року у місті Кримську Краснодарського краю рф прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30;
- 13 грудня руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.
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