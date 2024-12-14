ГУР підпалило російський Су-27П на аеродромі Кримськ у Краснодарському краї

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Ракурс

Головне управління розвідки МО України здійснило підпал російського перехоплювача Су-27П на аеродромі Кримськ у Краснодарському краї.

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Підпалений літак є перехоплювачем Су-27П (RF-90709) «16» червоний зі складу 38-го винищувального авіаційного полку, дислокованого на авіабазі Бельбек.

Останній раз він був помічений у січні 2022 року під час льотних навчань у Краснодарському краї.

«Мілітарний» пише, що перехоплювач Су-27П є спеціально розробленою версією багатоцільового винищувача Су-27 для військ протиповітряної оборони СРСР та не має можливості використовувати озброєння класу «повітря-земля».

На сьогодні винищувачі цього типу знімаються з озброєння 38-го ВАП, який є єдиним користувачем Су-27П. Їх поступово замінюють на новіші Су-35С та Су-30М2.

Ймовірно, через активні удари по військовій інфраструктурі Криму та військовим базам з аеродромами, літак був переміщений у Кримськ, де перебував до моменту підпалу.

Головне управління розвідки МО неодноразово демонструвало вразливість російських аеродромів, на яких розміщуються бойова техніка, включаючи винищувальну авіацію та гелікоптери.

Раніше «Мілітарний» повідомляв, що Головне управління розвідки МО України спалило російський бойовий гелікоптер Ми-24 на аеродромі «Клин-5», Московської області.

Гелікоптер був підпалений на аеродромі «Клин-5», де базується 92-га інструкторсько-дослідна вертолітна ескадрилья, яка займається перенавчанням та тренуванням пілотів гелікоптерів.

Окрім цього, аеродром є домашньою базою для гелікоптерів Ми-24, Ми-8, нових Ми-8АМТШ, а також Ка-52 та Ми-28, які використовуються для перенавчання та тренувань екіпажів.

Через важливе значення для армійської авіації на аеродромі базується значна кількість гелікоптерів, які з високою ймовірністю залучаються для участі у бойових діях на території України.