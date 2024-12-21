Дроны атаковали российскую Казань. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n202370-drony-atakovali-rossiyskuu-kazan-est-popadaniya-video.html

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Російська Казань у республіці Татарстан зазнала атаки дронів у суботу, 21 грудня.

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Сьогодні вранці два БпЛА врізалися у 37-поверховий житловий комплекс «Лазурні небеса». Вони влучили у верхні поверхи будинку і вибухнули. Також по дрону влучило у п’ятиповерховий житловий будинок та елітну багатоповерхівку ЖК «Манхеттен». Ймовірно, це сталося внаслідок роботи російських систем РЕБ. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Місцева влада підтвердила пожежі у будівлях після дронової атаки Радянському, Кіровському та Приволзькому районах. Про загиблих та постраждалих влада не повідомила. Однак місцеві пабліки пишуть про трьох поранених внаслідок порізами скла.

Заявляється про вісім прильотів дронів. Один влучив у промислове підприємство, один збили над річкою, ще шість впали у житлових масивах. У Міноборони рф заявили про збиття одного БпЛА.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив у Telegram, що у Казані знаходиться пороховий завод, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів для російської армії. Також цей завод постачає матеріали, необхідні для виготовлення ракет, включаючи ракети «Калібр» та «Іскандер».

Нагадаємо, партизани влаштували диверсію на військових об'єктах у російській федерації. Рух опору спалив паливозаправники армії рф на території однієї з військових частин у російському Новосибірську.