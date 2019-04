У Філіппінах стався вибух в ресторані. Щонайменше 18 осіб отримали травми. Інцидент стався в провінції Султан Кударат близько 15.00 за місцевим часом.

За попередніми даними, вибух стався всередині ресторану через саморобний вибуховий пристрій. Підозрюваних у цій справі поки немає. Правоохоронці оточили ресторан і займаються дослідженням місця події. Про це повідомляє місцева поліція, передає видання rappler.

Встановлено, що травмованих розмістили в п’яти лікарнях. Серед поранених виявилося шестеро неповнолітніх і одна вагітна жінка.

Цей вибух став вже третім в адміністративному центрі провінції за останні 8 місяців. Так, 2 вересня стався вибух, жертвами якого стали двоє осіб і ще 12 отримали поранення. Раніше, 28 серпня, на фестивалі за межею міста від вибуху бомби загинули троє осіб і 36 отримали травми різного ступеня тяжкості.

