Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Філіппінах стався вибух в ресторані, серед поранених діти. Фото: tvc.

У Філіппінах стався вибух в ресторані, серед поранених є діти (ВІДЕО)

3 кві 2019, 16:09
999

У Філіппінах стався вибух в ресторані. Щонайменше 18 осіб отримали травми. Інцидент стався в провінції Султан Кударат близько 15.00 за місцевим часом.

За попередніми даними, вибух стався всередині ресторану через саморобний вибуховий пристрій. Підозрюваних у цій справі поки немає. Правоохоронці оточили ресторан і займаються дослідженням місця події. Про це повідомляє місцева поліція, передає видання rappler.

Встановлено, що травмованих розмістили в п’яти лікарнях. Серед поранених виявилося шестеро неповнолітніх і одна вагітна жінка.

Цей вибух став вже третім в адміністративному центрі провінції за останні 8 місяців. Так, 2 вересня стався вибух, жертвами якого стали двоє осіб і ще 12 отримали поранення. Раніше, 28 серпня, на фестивалі за межею міста від вибуху бомби загинули троє осіб і 36 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Запоріжжі через вибух загинула дитина 2006 року народження. Хлопець і його друг 2005 року народження знайшли на вулиці вибуховий пристрій. Старший підліток кинув предмет перед собою і той вибухнув. Хлопчиків госпіталізували, але життя старшого медики врятувати не змогли.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Ляшко vs журналістка «1+1»: що відбувається і до чого тут телефон Коломойського та «закоханий однопартієць» (ФОТО, ВІДЕО)

Між головним радикалом країни Олегом Ляшком та журналісткою телеканалу «1+1» Ольгою Василевською спалахнув скандал. Остання пообіцяла опублікувати переписку лідера Радикальної партії «із закоханим у нього без взаємності однопартійцем»

Новини України
15:42