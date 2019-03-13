В правительстве поддержали проект закона о среднем образовании, фото: «Украина Online»

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Кабинет министров в ходе сегодняшнего заседания принял проект закона о среднем образовании.

По словам министра образования Лилии Гриневич, этот закон предоставит учителям реальную автономию в создании программ. Кроме того, планируется, что повышение квалификации будет происходить за средства государства, а все учителя пройдут курс домедицинской помощи, сообщают УНН.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, правительство будет просить парламент как можно скорее рассмотреть этот законопроект.

Также в Минобразования хотят ввести педагогическую интернатуру, согласно которой молодой педагог получит наставника, которому будут платить 20% надбавки зарплаты.

Еще одна инициатива Минобразования — проводить выбор директоров на конкурсной основе на два срока продолжительностью по шесть лет.

По словам Гриневич, новый закон будет учитывать образовательные психологические потребности детей — учебные циклы будут адаптированы с учетом наиболее уязвимых периодов в жизни школьников. Речь идет о периодах первого и второго класса, когда ребенок приходит в школу, и пятого и шестого класса, когда она переходит в базовую школу.

Также в школах появится возможность создавать межклассные группы для изучения выборочных предметов. Благодаря этому старшеклассники смогут подстроить свои интересы и планы на будущее под школьное образование.

Кроме того, планируется создать три модели для образования детей представителей нацменьшинств.

Напомним, недавно сообщалось, что в Минобразования решили ввести «адаптивный порог» в тестах по украинскому языку для национальных меньшинств.