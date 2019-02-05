ВНО-2019: для нацменьшинств введут «адаптивный порог» в тестах по украинскому языку

Применение адаптивного порога будет отмечаться в приложении к сертификату ВНО, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/n117752-vno-2019-dlya-nacmenshinstv-vvedut-adaptivnyy-porog-v-testah-po-ukrainskomu-yazyku.html

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Для абитуриентов, учившихся в школах с языками преподавания, которые не относятся к славянской группе, введут «адаптивный порог» «сдал/не сдал» в тестах по украинскому языку на внешнем независимом оценивании (ВНО).

Об этом во время сегодняшней пресс-конференции заявил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко, сообщает «Укринформ».

По словам Бойко, это означает, что проходной порог на тестах по украинскому языку и литературе для таких абитуриентов будет несколько ниже. Применение адаптивного порога будет отмечаться в приложении к сертификату ВНО.

В частности, речь идет об абитуриентах, которые получали среднее образование на румынском, молдавском и венгерском языках.

Чиновник отмечает, что соответствующая норма предусмотрена законом об образовании.

Напомним, сегодня в Украине началась регистрация участников ВНО-2019, которая продлится до 25 марта. Ожидается, что в этом году в тестировании примут участие более 300 тыс. человек, которые сейчас завершают получение среднего образования, а также выпускники прошлых лет.

Тестирование на ВНО будут проходить по 11 предметам, абитуриент может выбрать максимум четыре из них.