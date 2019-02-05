Боевики ЛНР приговорили «диверсанта СБУ» к 13 годам тюрьмы. Фото: realgazeta.com.ua

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Racurs.ua

Очередного «диверсанта СБУ» осудили на неподконтрольной территории. Так называемый военный суд ЛНР вынес приговор жителю Антрацита.

Террористы ЛНР приговорили к 13 годам тюрьмы Валерия Тарасюка, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ, сообщает сообщает сайт сепаратистского формирования.

Боевики отмечают, что обнаружили связь между Тарасюком и СБУ во время проведения мероприятий по прекращению диверсионной деятельности на оккупированной территории. Оккупанты считают, что жителя Антрацита Тарасюка завербовали на пропускном пункте «Майорск-Зайцево».

По версии боевиков, среди задач, которые выполнял «диверсант СБУ», была доставка с украинской территории на неподконтрольную боеприпасов для украинских диверсионно-разведывательных групп, действующих на территории так называемой республики. Сообщается, что оружие житель Антрацита якобы прятал в бытовые вещи и провозил через границу.

Ранее сообщалось, что водителя автобуса задержали в Крыму по подозрению в работе на СБУ. Подозреваемого отпустили из-за того, что он якобы еще не успел передать никаких данных.