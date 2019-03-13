Россия может оккупировать Одессу и двинуться в Румынию – генерал армии США. Фото: YouTube

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Россия может попытаться оккупировать Одессу, а затем двинуться на территорию Румынии. Такой сценарий может произойти, если Запад ничего не сделает с аннексией Крыма.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, который ранее командовал сухопутными войсками США в Европе, предупредил об опасности в Черноморском регионе. Также Ходжес подчеркнул, что НАТО необходимо увеличить свое влияние в этом регионе из-за сильной агрессии России. Об этом он рассказал вчера на конференции по вопросам безопасности в Праге, сообщает «5 канал» со ссылкой на издание Česke Noviny.

Ходжес призвал НАТО продемонстрировать свою силу РФ и подчеркнул, что США необходимы союзники из Канады, Европы и Австралии, так как в ближайшее десятилетие может начаться война с Китаем.

Американец заявил, что Германии необходимо выделить больше средств на оборону, так как в Альянсе эта страна занимает важное место. Особенное внимание Ходжес уделил единству, которое требуется для противостояния российской агрессии.

Напомним, как ранее сообщал «Ракурс», в оборонном бюджете США на 2020 год предусмотрено предоставление Украине 250 млн долл. для усиления безопасности и обороны. В этом финансовом году благодаря ряду законов, которые подписал президент США Дональд Трамп, Украина может получить почти 700 млн долл., из которых 115 млн долл. планируют использовать на военно-техническую поддержку.