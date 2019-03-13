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Марсоход Opportunity сделал последние снимки летом 2018 года. Фото: NASA Jet Propulsion Laboratory

Агентство NASA опубликовало последние снимки марсохода Opportunity (ФОТО)

13 мар 2019, 12:54
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Американское космическое агентство NASA опубликовало последние снимки, отправленные космическим аппаратом Opportunity (Опортьюнити) на Землю.

В феврале 2019 года NASA объявило, что миссия марсохода Opportunity официально завершена. Космический аппарат перестал выходить на связь в начале лета 2018 года. Контакт с «Опортьюнити» был потерян после мощного пылевого шторма. Об этом сообщает N+1.

Астронавты поделились 360-градусной панорамой Долины Устойчивости — места, где аппарат завершил свою почти 15-летнюю работу на Красной планете. Панорама состоит из 354 снимков, сделанных камерой Opportunity в период между 13 мая и 10 июня 2018 года.

Последняя панорама, сделанная марсоходом «Опортьюнити». Фото: NASA

Последним снимком стало звездное небо. На фото солнце выглядит как тусклая крошечная точка примерно в центре.

Последний снимок, сделанный марсоходом. Фото: NASA

Как известно, марсоход Opportunity запустили в июле 2003 года. Посадку на поверхность Марса аппарат совершил в январе 2004 года.

Напомним, 14 февраля NASA официально завершило миссию марсохода Opportunity, с которым так и не удалось восстановить связь после мощной пылевой бури, что произошла на Красной планете летом прошлого года.


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