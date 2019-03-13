Появился проект оборонного бюджета США на 2020 год, фото: army.mil

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В недавно обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусмотрено предоставление Украине 250 млн долл. на усиление безопасности и обороны.

Эти средства планируется выделить в рамках программы «Инициатива безопасностной помощи Украине» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) в поддержку ВСУ и «национальных сил безопасности Украины», а также для замены уже предоставленных Украине Соединенными Штатами вооружения и товаров оборонного назначения, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Отмечается, что по сравнению с бюджетным запросом на 2019 год эта сумма увеличена на 50 млн долл.

Теперь проект бюджета должен рассмотреть Конгресс США, к нему еще могут быть внесены изменения.

Напомним, президент США Дональд Трамп в феврале подписал ряд законов, которые существенно, на 445,7 млн дол., увеличивают помощь Украине. В результате объем предоставленной Соединенными Штатами помощи в текущем финансовом году может достичь почти 700 млн долл. Из этой суммы предусмотрено направить 115 млн долл. на предоставление военно-технической поддержки Украины по программе «Международное военное финансирование».