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Тяжелый рок не влияет на психику его фанатов – ученые. Фото: GoodFon

Тяжелый рок не влияет на психику его фанатов — ученые

13 мар 2019, 09:59
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Влияние тяжелого рока на психику человека развенчали австралийские ученые. Исследователи обнаружили, что поклонники экстремальной музыки реагируют на сцены насилия, как и обычные люди.

Распространенный стереотип указывает на то, что любители тяжелого рока склонны к насилию, однако, психологи из австралийского Университета Маккуори доказали обратное. Проведенный эксперимент указывает на то, что восприятие фанатов рока ничем не отличается от восприятия других людей. Свою работу психологи опубликовали в журнале Open Science, передает naked-science.

Для своего исследования психологи привлекли 32 фанатов экстремальной музыки и 48 участников с другим музыкальным вкусом. Затем в лаборатории, которая специализируется на сопоставлении мимики лица с аудиальным рядом, ученые провели эксперимент. Психологи включали разную музыку и одновременно с этим накладывали на каждый глаз подопытных разные картинки: мирные пейзажи и сцены насилия.

Большинство людей в первую очередь замечает именно насилие, так как оно сигнализирует об опасности. Если бы стереотип о любителях рока соответствовал действительности, то подопытные не обращали бы внимания на сцены жестокости из-з своего отклонения. Однако, результаты исследования показали среднестатистические показатели, как и у людей с другим музыкальным вкусом.

Таким образом психологи пришли к выводу, что музыка с темами насилия никак не влияет на психику людей и приносит им радость, не создавая склонность к насилию.

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам исследования, более 13% украинских школьников страдают от травли и насилия в школе.


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