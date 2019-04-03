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Місце інциденту, фото: «Думская»

В Одесі вибухом газу автомобіль підкинуло в повітря (ФОТО, ВІДЕО)

3 кві 2019, 16:45
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В Одесі під припаркованим автомобілем «БМВ» прогримів вибух, в результаті чого транспортний засіб підкинуло в повітря і відкинуло на трамвайну колію.

Інцидент стався на Фонтанській дорозі, повідомляє видання «Думская».

Пошкоджено дорожнє покриття. Також постраждав ще один автомобіль — позашляховик «Тойота», який стояв поруч. Йому вибухом вибило заднє скло.

За попередньою інформацією, причиною інциденту став вибух газу.

На місці вибуху працюють правоохоронці. У поліції заявили, що слідів вибухового пристрою не виявили.

Спочатку повідомлялося, що причиною вибуху було газове обладнання, пізніше з’явилася інформація, що джерело вибуху було розташоване під землею.

Водій, який у момент вибуху перебував у припаркованій машині, заявив, що відчував їдкий запах газу. Від госпіталізації він відмовився.

Місцеві жителі повідомили журналістам, що на місці інциденту недавно прокладали безтраншейним методом газопровід.

Місце інциденту, фото: «Думская»

Місце інциденту, фото: «Думская»

Місце інциденту, фото: «Думская»

Місце інциденту, фото: «Українська служба інформації»

Нагадаємо, у лютому в результаті вибуху автомобіля в Оболонському районі Києва постраждав водій. Від госпіталізації він відмовився.


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