Українські моряки опинилися в полоні піратів. Фото: Хабар 24

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Українські моряки з контейнеровоза Contship Oak опинилися у піратському полоні.

Напад на судно, яке належало грецькій компанії Contships та було пришвартоване в протоці Бонна (Гвінейська затока), стався ще 30 березня. Група озброєних нігерійських піратів висадилась на борту та пограбувала екіпаж. Потім терористи взяли у заручники моряків та зникли в невідомому напрямку. Про це 3 квітня повідомляє «Морський інформаційний центр» у Facebook.

Згодом родичі одного з українських моряків повідомили, що серед захоплених піратами заручників є громадяни України. Інформацію вже передали Міністерству закордонних справ України, консулу України в Нігерії. Про місцезнаходження заручників поки нічого невідомо.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року нігерійські пірати захопили судно Pomerenia Sky. На борту корабля перебували поляки, а також один українець. Згодом заручників звільнили.