На митниці у Філіппінах вилучили 750 павуків. Фото: Crazy.casa

https://racurs.ua/ua/n120303-pechyvo-z-tarantulamy-na-mytnyci-u-filippinah-vyluchyly-750-pavukiv-foto.html

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Митна служба Філіппин виявила у посильці понад 700 живих тарантулів, які прибули до центру обміну поштою Міжнародного аеропорту Ніной Акіно (NAIA) з Польщі.

Посилку нібито з печивом направив філіппінцю громадянин Польщі, повідомляє сьогодні Philippine Star.

Вартість тарантулів оцінюється у 5,9 тис. дол. Їх конфіскували працівники митної служби. Про подальшу долю тварин нічого не відомо.

Правоохоронці заарештували філіппінця після того, як він прибув для отримання кореспонденції. Зловмиснику пред’явлено звинувачення в порушенні законів республіки про охорону і захист диких ресурсів та правил проходження митного контролю.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту Філіппін був виявлений покинутий багаж. Правоохоронці відкрили валізу і виявили в ній понад 1,5 тис. черепах. Для того, щоб транспортувати тварин, їх обмотали клейкою стрічкою. За версією митників, зловмисник відмовився перевозити черепах, тому що почув попередження про суворе покарання за цей злочин.