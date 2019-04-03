Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
На митниці у Філіппінах вилучили 750 павуків. Фото: Crazy.casa

Печиво з тарантулами: на митниці у Філіппінах вилучили 750 павуків (ФОТО)

3 кві 2019, 16:51
999

Митна служба Філіппин виявила у посильці понад 700 живих тарантулів, які прибули до центру обміну поштою Міжнародного аеропорту Ніной Акіно (NAIA) з Польщі.

Посилку нібито з печивом направив філіппінцю громадянин Польщі, повідомляє сьогодні Philippine Star.

Вартість тарантулів оцінюється у 5,9 тис. дол. Їх конфіскували працівники митної служби. Про подальшу долю тварин нічого не відомо.

Правоохоронці заарештували філіппінця після того, як він прибув для отримання кореспонденції. Зловмиснику пред’явлено звинувачення в порушенні законів республіки про охорону і захист диких ресурсів та правил проходження митного контролю.

Філіппинця затримали на спробі ввезення 700 тарантулів. Фото: registercitizen.com

Філіппинця затримали на спробі ввезення 700 тарантулів. Фото: registercitizen.com

Філіппинця затримали на спробі ввезення 700 тарантулів. Фото: registercitizen.com

Раніше повідомлялося, що в аеропорту Філіппін був виявлений покинутий багаж. Правоохоронці відкрили валізу і виявили в ній понад 1,5 тис. черепах. Для того, щоб транспортувати тварин, їх обмотали клейкою стрічкою. За версією митників, зловмисник відмовився перевозити черепах, тому що почув попередження про суворе покарання за цей злочин.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Порошенко проти Зеленського: неординарні заяви оточення кандидатів у президенти (ФОТО, ВІДЕО)

Штаби, а також команди кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського, оговтуючись та святкуючи результати першого туру виборів, зійшлися у словесному двобої

Новини України
17:20