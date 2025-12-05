Президент Зеленський. Фото: ОП

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський дав президенту Володимиру Зеленському пораду щодо візиту в Польщу.

Головний польський дипломат заявив, що Зеленський міг би попросити про візит до президента Польщі Кароля Навроцького, який вимагав від українського лідера вдячності за допомогу. При цьому він дорікнув Навроцькому, недоречно наполегливо вимагати почестей та подяк від української влади під час війни. Про це Сікорський 5 грудня заявив в ефірі RMF FM.

Наполегливе вимагання вибачень, пошани в ситуації, коли вони борються за життя, викликає у мене огиду, але з іншого боку, президент Зеленський не втратив би свою корону, якби, проїжджаючи Польщею, попросив про візит до президентського палацу, — зазначив міністр.

Сікорський нагадав, що дипломатія передбачає, що президент з меншим стажем відвідує колегу, який перебуває на посаді довше. Однак війна в Україні змінила ці правила. Також він додав, що це не є приводом для «демонстрації своєї неприязні до країни, яка хоробро бореться і тримає війська Путіна подалі від наших кордонів».

Нагадаємо, днями польський президент Кароль Навроцький заявив, що очікує від України більшої вдячності та рівноправного підходу у двосторонніх відносинах. Також він запросив Володимира Зеленського з офіційним візитом до Варшави.

