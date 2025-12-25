ВПС Польщі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем. Фото:

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак.

Інцидент стався вранці, 25 грудня. Розвідник пролітав над міжнародними водами Балтійського моря, біля польського повітряного простору. Літаки ВПС ідентифікували повітряне судно РФ та супроводили його за межі зони відповідальності Польщі. Про це повідомило Оперативне командування родів Збройних сил Польщі.

Також зазначається, що минулої ночі був зафіксований вхід до повітряного простору Польщі об'єктів з боку Білорусі, а саме — контрабандних повітряних куль, які рухалися відповідно до напрямку та швидкості вітру. Всі ці об'єкти були на радарах і відстежувалися військовими.

Ці інциденти призвели до того, що частину повітряного простору над Підляським воєводством тимчасово закривали для цивільної авіації.

Нагадаємо, наприкінці листопада три російські бомбардувальники Ту-22М3 виконали навчальний політ над Балтійським морем, а супроводжували їх винищувачі Су-27 і Су-35С. НАТО, реагуючи на російську місію, піднімало у повітря шведські винищувачі JAS 39 італійські Eurofighter.