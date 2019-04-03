Роботи Boston Dynamics отримають 3D-зір. Фото: Youtube

https://racurs.ua/ua/n120309-roboty-boston-dynamics-otrymaut-3d-zir-video.html

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Американська компанія Boston Dynamics придбала Kinema Systems. Ця покупка дозволить впровадити в роботів тривимірне бачення. Для цього інженери скористаються методами глибокого навчання роботизованих систем.

Розробки Kinema Systems, які ґрунтуються на глибокому навчанні, допомагають роботам розпізнавати об'єкти, визначати місце розташування і працювати з коробками різних розмірів, навіть якщо вони не ідеальної форми. Про це повідомляє engadget, передає ITC.

Після завершення угоди інженери Boston Dynamics отримають доступ до програмного забезпечення, яке зробить їх роботів практичними навіть за межами лабораторії. Очікується, що їх можна буде використовувати на складах як вантажників.

Зазначимо, що розробки Kinema Systems найближчим часом інтегрують в робота Handle. Цю машину вже можна використовувати в складських приміщеннях.

Тим часом, розробки компанії не обмежені тільки цим застосуванням, так що очікується, що їх можуть інтегрувати і в інші проекти Boston Dynamics.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї до патрулювання території Синьцзян-Уйгурського автономного району залучили гусеничного робота, схожого на героя мультфільму «Валлі». Робота розробила компанія UBTECH.