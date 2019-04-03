Роботы Boston Dynamics получат 3D-зрение (ВИДЕО)

Роботы Boston Dynamics получат 3D-зрение. Фото: Youtube

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Американская компания Boston Dynamics приобрела Kinema Systems. Эта покупка позволит внедрить в роботов трехмерное видение. Для этого инженеры воспользуются методами глубокого обучения роботизированных систем.

Разработки Kinema Systems, которые основываются на глубоком обучении, помогают роботам распознавать объекты, определять местоположение и работать с коробками разных размеров, даже если они не идеальной формы. Об этом сообщает engadget, передает ITC.

После завершения сделки инженеры Boston Dynamics получат доступ к программному обеспечению, которое сделает их роботов практичными даже за пределами лаборатории. Ожидается, что их можно будет использовать на складах как грузчиков.

Отметим, что разработки Kinema Systems в ближайшее время интегрируют в робота Handle. Эту машину уже можно использовать в складских помещениях.

Между тем, разработки компании не ограничены только этим применением, так что ожидается, что их могут интегрировать и в другие проекты Boston Dynamics.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае к патрулированию территории Синьцзян-Уйгурского автономного района привлекли гусеничного робота, похожего на героя мультфильма «Валли».Робота разработала компания UBTECH.