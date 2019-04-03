Смертная казнь за однополые отношения в Брунее вступила в силу. Фото: Юга

https://racurs.ua/n120308-smertnaya-kazn-za-odnopolye-otnosheniya-v-brunee-vstupila-v-silu.html

Ракурс

В Брунее за однополые отношения и супружеские измены с сегодняшнего дня карают смертной казнью. Закон, который приняли в середине марта, вступил в силу, несмотря на массовые протесты и осуждение международного сообщества.

Решение об ужесточении уголовного кодекса, согласно законам шариата, принял султан Хассанал Болкиах, который правит в Брунее с 1967 года. Сам правитель в трансляции по телевидению рассказал, что значение ислама должно возрасти, но новые законы Болкиах не комментировал. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Согласно законам шариата, лицам, вступившим в однополый секс, грозит смертная казнь через забивание камнями. За воровство в стране могут ампутировать конечности, а за изнасилование или измену также предусмотрена смертная казнь.

Новые законы касаются всех жителей страны, включая несовершеннолетних, а также иностранцев. В Министерстве иностранных дел Германии уже предупредили своих граждан о необходимости проштудировать действующие законы, которые касаются не мусульман. Такая мера, уверяют власти, необходима для обеспечения безопасности во время пребывания в стране.

Отметим, что правозащитники из организации Amnesty International резко осудили новые законы в Брунее, так как они нарушают права человека, и потребовали, чтобы мировое сообщество также осудило новые наказания страны.

Ранее сообщалось, что в Италии прошла массовая демонстрация против отмены однополых браков. Около 30 тыс. человек вышли на улицы Вероны, чтобы выразить свой протест.