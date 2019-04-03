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Смертна кара за одностатеві відносини в Брунеї набула чинності. Фото: Юга

Смертна кара за одностатеві відносини в Брунеї набула чинності

3 кві 2019, 19:02
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У Брунеї за одностатеві відносини і подружні зради з сьогоднішнього дня карають стратою. Закон, який прийняли в середині березня, набув чинності, незважаючи на масові протести і осуд міжнародної спільноти.

Рішення про посилення кримінального кодексу, згідно із законами шаріату, прийняв султан Хассанал Болкіах, який править у Брунеї з 1967 року. Сам правитель в трансляції по телебаченню розповів, що значення ісламу має зрости, але нові закони Болкіах не прокоментував. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Згідно з законами шаріату, особам, що вступили в одностатевий секс, загрожує смертна кара через побиття камінням. За крадіжку в країні можуть ампутувати кінцівки, а за зґвалтування або зраду також передбачена смертна кара.

Нові закони стосуються всіх жителів країни, включаючи неповнолітніх, а також іноземців. У Міністерстві закордонних справ Німеччини вже попередили своїх громадян про необхідність вивчення чинних законів, які стосуються не мусульман. Такі заходи, запевняє влада, необхідні для забезпечення безпеки під час перебування в країні.

Зазначимо, що правозахисники з організації Amnesty International різко засудили нові закони в Брунеї, так як вони порушують права людини, і вимагають, щоб світова спільнота також засудила нові покарання країни.

Раніше повідомлялося, що в Італії пройшла масова демонстрація проти скасування одностатевих шлюбів. Близько 30 тис. осіб вийшли на вулиці Верони, щоб висловити свій протест.

Джерело: Ракурс


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