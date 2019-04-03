https://racurs.ua/ua/n120307-golovni-novyny-3-kvitnya-ukrayinciv-zahopyly-nigeriyski-piraty-a-kabmin-znyzyv-taryf-na-gaz.html

Ракурс

Українських моряків на борту контейнеровоза Contship Oak захопили пірати. На судно грецької компанії напали ще 30 березня, однак, інформація про те, що на борту були українці, з’явилася тільки зараз. Нігерійські пірати пограбували судно, а потім зникли в невідомому напрямку разом з бранцями. Інформацію передали консулу України в Нігерії та Міністерству закордонних справ України, але про долю заручників нічого невідомо.

Кабінет міністрів зобов’язав «Нафтогаз України» знизити вартість газу для населення. Зниження ціни почнеться вже з квітня поточного року. За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, вартість газу для українців буде спадати до грудня цього року.

Квартирне питання в одній з квартир Києва вирішували зі стріляниною. Один з учасників конфлікту помер від отриманих поранень. Виявилося, що стріляв 57-річний киянин, сестра якого продала частину квартири іншій особі. Житло переходило у спадок і чоловік спеціально повернувся з-за кордону для її отримання. Троє нових «власників» намагалися вдертися до квартири, але конфлікт завершився трагедією.

У Києві співробітники Національного антикорупційного бюро України провели обшук в офісі Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Причиною нібито став той факт, що відомство не виконує свої функції і співпрацює з корупціонерами.

Конституційний суд України (КСУ) прийняв рішення про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську. У своєму висновку суд вказав, що законопроект не передбачає обмеження прав людини і не спрямований на порушення територіальної цілісності країни, а значить не порушує Конституцію України. Висновок КСУ є остаточним, обов’язковим і не може бути оскаржено