НАБУ проводить обшуки у агентстві з розшуку корупційних активів. Фото: Українські Новини

https://racurs.ua/ua/n120284-nabu-provodyt-obshuky-u-agentstvi-z-rozshuku-korupciynyh-aktyviv.html

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У Києві проходять обшуки у офісі Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Обшуки в АРМА проводять співробітники Національного антикорупційного бюро України, повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Роман Бочкала.

За словами журналіста, АРМА давно не виконує покладені на нього функції та замість боротьби з корупціонерами співпрацює з ними. Бочкала також звинуватив АРМА у спробі захоплення аграрного підприємства «Росток-Холдинг».

Зазначимо, що вказане агентство було створено законом України 10 листопада 2015 року. Функціонування АРМА було одним з критеріїв Плану дій України для лібералізації візового режиму з ЄС. Серед завдань, які виконує АРМА, не тільки виявлення та розшук активів, одержаних корупційним шляхом, але й управління конфіскованими активами та тими, на які накладено арешт.