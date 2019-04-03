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НАБУ проводит обыски в Нацагентстве по розыску коррупционных активов. Фото: Українські Новини

НАБУ проводит обыски в Нацагентстве по розыску коррупционных активов (ФОТО)

3 апр 2019, 12:48
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В Киеве проходят обыски в офисе Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Обыски в АРМА проводят сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщил на своей странице в Facebook журналист Роман Бочкала.

По словам журналиста, АРМА давно не выполняет возложенные на него функции и вместо борьбы с коррупционерами сотрудничает с ними. Бочкала также обвинил АРМА в попытке захвата аграрного предприятия «Росток-Холдинг».

Отметим, что указанное агентство было создано законом Украины от 10 ноября 2015 года. Функционирование АРМА было одним из пунктов Плана действий Украины для либерализации визового режима с ЕС. Среди задач, которые выполняет АРМА, не только выявление и розыск активов, полученных коррупционным путем, но и управление конфискованными активами и теми, на которые наложен арест.

НАБУ проводит обыски в АРМА. Фото: facebook.com/bochkala

НАБУ проводит обыски в АРМА. Фото: facebook.com/bochkala

НАБУ проводит обыски в АРМА. Фото: facebook.com/bochkala

Источник: Ракурс


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