Суд закрыл дело против министра Омеляна. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n120283-delo-o-nezakonnom-obogaschenii-ministra-omelyana-zakryl-sud.html

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Закрыто дело о незаконном обогащении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Суд принял такое решение 3 апреля. Это произошло после того, как Конституционный суд признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении незаконным. Об этом сегодня сообщают «Українські новини».

Также служители Фемиды отменили арест внедорожника BMW X5 2015 года выпуска, квартиры в Киеве и гаража во Львове.

Ранее сообщалось, что в феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины передало в Соломенский районный суд Киева дело о 8 млн грн министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Детективы установили, что в 2015 году Омелян стал владельцем джипа BMW X5 2015 года выпуска, обогатился на 90 тыс. дол. и 25 тыс. евро. Общая стоимость активов чиновников на тот момент составила 4,23 млн грн. Законность оснований их получения не подтверждена доказательствами.

Напомним, 26 февраля стало известно, что Конституционный суд отменил ст. 368−2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины. Служители Фемиды решили, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.