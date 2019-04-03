Суд закрив справу проти міністра Омеляна. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n120283-spravu-pro-nezakonne-zbagachennya-ministra-omelyana-zakryv-sud.html

Ракурс

Закрито справу про незаконне збагачення міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Суд ухвалив таке рішення 3 квітня. Це сталося після того, як Конституційний суд визнав статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення незаконною. Про це сьогодні повідомляють «Українські новини».

Також служителі Феміди відмінили арешт позашляховика BMW X5 2015 року випуску, квартири в Києві та гаража у Львові.

Раніше повідомлялося, що у лютому Національне антикорупційне бюро України передало до Солом’янського районного суду Києва справу про 8 млн грн міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. Детективи встановили, що в 2015 році Омелян став власником джипа BMW X5 2015 року випуску, збагатився на 90 тис. дол. та 25 тис. євро. Загальна вартість активів чиновників на той момент склала 4,23 млн грн. Законність підстав їх отримання не підтверджена доказами.

Нагадаємо, 26 лютого стало відомо, що Конституційний суд скасував ст. 368−2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. Служителі Феміди вирішили, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості.