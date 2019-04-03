Інцидент стався на вулиці Круглоуніверситетській, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n120285-kvartyrne-pytannya-pravoohoronci-rozpovily-pro-obstavyny-strilyanyny-v-pecherskomu-rayoni-kyieva.html

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Правоохоронці розповіли подробиці вчорашньої стрілянини в одній з квартир Печерського району Києва.

Внаслідок отриманих під час цього інциденту поранень помер один із учасників конфлікту, повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Про стрілянину правоохоронцям повідомила місцева мешканка, котра заявила, що чула постріли в сусідній квартирі. Правоохоронці негайно виїхали на місце інциденту.

Як виявилося, стріляв 57-річний киянин, котрий тривалий час проживав за кордоном, а до столиці України повернувся після отримання цієї квартири у спадок.

Причиною конфлікту стало квартирне питання — сестра продала частину квартири іншій особі, в результаті чого до помешкання прибули троє чоловіків, нібито на правах нових власників, й намагалися потрапити всередину.

Намагаючись їм завадити, чоловік, котрий перебував всередині, вистрілив з мисливської рушниці. Один із «візитерів» отримав поранення в живіт, через яке невдовзі помер у лікарні.

Стрілка затримали, вогнепальна зброя вилучена. Розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15-ти років.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що інцидент стався вчора ввечері в будинку на вулиці Круглоуніверситетській. Чоловік відкрив стрілянину після того, як один із візитерів вибив двері до помешкання. Ця квартира є об'єктом давньої судової тяганини власників.