Инцидент произошел на улице Круглоуниверситетской, фото: Национальная полиция

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Правоохранители рассказали подробности вчерашней стрельбы в одной из квартир Печерского района Киева.

В результате полученных во время этого инцидента ранений скончался один из участников конфликта, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

О стрельбе правоохранителям сообщила местная жительница, которая заявила, что слышала выстрелы в соседней квартире. Правоохранители немедленно выехали на место инцидента.

Как оказалось, стрелял 57-летний киевлянин, который длительное время проживал за границей, а в столицу Украины вернулся после получения этой квартиры по наследству.

Причиной конфликта стал квартирный вопрос — сестра продала часть квартиры другому лицу, в результате чего в помещение прибыли трое мужчин, якобы на правах новых владельцев, и пытались попасть внутрь.

Пытаясь им помешать, находившийся внутри мужчина выстрелил из охотничьего ружья. Один из «визитеров» получил ранение в живот, из-за которого вскоре скончался в больнице.

Стрелка задержали, огнестрельное оружие изъято. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что инцидент произошел вчера вечером в доме на улице Круглоуниверситетской. Мужчина открыл стрельбу после того, как один из визитеров выбил дверь в квартиру. Эта квартира является объектом давней судебной тяжбы владельцев.