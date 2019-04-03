Ракурсhttps://racurs.ua/
Инцидент произошел на улице Круглоуниверситетской, фото: Национальная полиция
Квартирный вопрос: обстоятельства смертельной стрельбы на Печерске в Киеве сообщила полиция (ВИДЕО, ФОТО)https://racurs.ua/n120285-kvartirnyy-vopros-pravoohraniteli-rasskazali-ob-obstoyatelstvah-strelby-v-pecherskom-rayone-kieva.htmlРакурс
Правоохранители рассказали подробности вчерашней стрельбы в одной из квартир Печерского района Киева.
В результате полученных во время этого инцидента ранений скончался один из участников конфликта, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
О стрельбе правоохранителям сообщила местная жительница, которая заявила, что слышала выстрелы в соседней квартире. Правоохранители немедленно выехали на место инцидента.
Как оказалось, стрелял 57-летний киевлянин, который длительное время проживал за границей, а в столицу Украины вернулся после получения этой квартиры по наследству.
Причиной конфликта стал квартирный вопрос — сестра продала часть квартиры другому лицу, в результате чего в помещение прибыли трое мужчин, якобы на правах новых владельцев, и пытались попасть внутрь.
Пытаясь им помешать, находившийся внутри мужчина выстрелил из охотничьего ружья. Один из «визитеров» получил ранение в живот, из-за которого вскоре скончался в больнице.
Стрелка задержали, огнестрельное оружие изъято. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что инцидент произошел вчера вечером в доме на улице Круглоуниверситетской. Мужчина открыл стрельбу после того, как один из визитеров выбил дверь в квартиру. Эта квартира является объектом давней судебной тяжбы владельцев.
Загрузка...