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Инцидент произошел в доме на улице Круглоуниверситетской, фото: «Стендовая стрельба»

Стрельба в Киеве: владелец спорной квартиры смертельно ранил своего оппонента (ФОТО)

3 апр 2019, 10:21
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В Печерском районе Киева 58-летний владелец спорной квартиры смертельно ранил своего оппонента, выбившего выбил дверь в помещение.

Инцидент произошел вчера в 20.00 в доме на улице Круглоуниверситетской, сообщает издание Obozrevatel со ссылкой на собственные источники.

Смертельный выстрел был осуществлен из турецкого ружья Kral Arms Tactical. Это гладкоствольное помповое ружье, стреляющее патронами 12-го калибра.

Отмечается, что эта квартира была объектом давней судебной тяжбы владельцев.

В тот день погибший, собрав «группу поддержки», прибыл на место инцидента, чтобы решить конфликтный вопрос с помощью силы.

Стрелка задержали правоохранители.

Инцидент произошел в доме на улице Круглоуниверситетской, фото: Obozrevatel

Инцидент произошел в доме на улице Круглоуниверситетской, фото: Obozrevatel

Инцидент произошел в доме на улице Круглоуниверситетской, фото: Obozrevatel

Инцидент произошел в доме на улице Круглоуниверситетской, фото: Obozrevatel

Инцидент произошел в доме на улице Круглоуниверситетской, фото: Obozrevatel

Напомним, недавно в Киеве 36-летний мужчина во время ссоры случайно смертельно ранил в живот свою 68-летнюю мать. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Выстрел был осуществлен из револьвера, переоборудованного под патроны Флобера. Правоохранители установили, что мужчина длительное время пьянствовал, из-за чего у него с матерью возникали многочисленные конфликты, последний из которых завершился этим трагическим инцидентом.


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