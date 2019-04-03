Инцидент произошел в доме на улице Круглоуниверситетской, фото: «Стендовая стрельба»

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Ракурс

В Печерском районе Киева 58-летний владелец спорной квартиры смертельно ранил своего оппонента, выбившего выбил дверь в помещение.

Инцидент произошел вчера в 20.00 в доме на улице Круглоуниверситетской, сообщает издание Obozrevatel со ссылкой на собственные источники.

Смертельный выстрел был осуществлен из турецкого ружья Kral Arms Tactical. Это гладкоствольное помповое ружье, стреляющее патронами 12-го калибра.

Отмечается, что эта квартира была объектом давней судебной тяжбы владельцев.

В тот день погибший, собрав «группу поддержки», прибыл на место инцидента, чтобы решить конфликтный вопрос с помощью силы.

Стрелка задержали правоохранители.

Напомним, недавно в Киеве 36-летний мужчина во время ссоры случайно смертельно ранил в живот свою 68-летнюю мать. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Выстрел был осуществлен из револьвера, переоборудованного под патроны Флобера. Правоохранители установили, что мужчина длительное время пьянствовал, из-за чего у него с матерью возникали многочисленные конфликты, последний из которых завершился этим трагическим инцидентом.